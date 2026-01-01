Новината, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна, получи ограничен отзвук в чуждестранните издания. От западните медии Блумбърг и „Политико“ публикуваха материали във връзка с вчерашната пресконференция на министъра на отбраната Димитър Стоянов, на която представи приоритетите и кабинета. В същото време прави впечатление, че редица украински и руски медии не публикуваха собствени материали по темата, а отразиха различни акценти от статиите на Блумбърг и „Политико“.



Западни медии

Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжия на Украйна, противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната, пише Блумбърг, като цитира Димитър Стоянов.

Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на ЕС за Украйна, след като изразяващият близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април. България е изпратила 13 пакета помощ на Киев след пълномащабното руско нахлуване през 2022 г., но Радев определи украинската кауза като „обречена“, отбелязва „Политико“.

Радев, бивш пилот на изтребител, изтъква опита си на военен, за да аргументира позицията си, че Украйна трябва да преговаря за мир с Русия, и през май изрази мнение, че ЕС трябва да поведе мирни преговори. Макар новото правителство на страната да зае по-благосклонна позиция към Кремъл, то се въздържа от открита конфронтация с Брюксел по въпроса за Украйна, посочи „Политико“.

Руски медии

България е един от най-големите производители в Европейския съюз на снаряди по съветски стандарт, на които украинските въоръжени сили значително разчитаха в първия етап на конфликта, пише руското издание „РБК“, като цитира Блумбърг.

Радев неведнъж се е обявявал против военната помощ за Киев, а през 2017 г., когато бе президент, призова за отмяна на всички санкции срещу Русия, като обяснява необходимостта от това с вредите, които ограниченията нанасят на икономиките на европейските държави, пише в. „Комерсант“, който също се позовава на американската агенция.



Украински медии



Радев неведнъж е заявявал, че войната не може да бъде решена на бойното поле, и е критикувал европейската военна подкрепа за Киев. Макар първоначално София да се противопоставяше на пряка военна помощ след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., произведени в България боеприпаси стигнаха до Украйна чрез износ за други европейски държави. Оттогава България одобри 13 пакета военна помощ за Киев, макар властите да не са оповестили публично тяхната стойност или съдържание, пише изданието „Киев Пост“, което също се позовава на Блумбърг.

Спирането на оръжията за Украйна като ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство на подкрепата на ЕС за Украйна, след като смятаният за приятелски настроен към Русия премиер Румен Радев спечели парламентарните избори през април, пише „Украинска правда“, като цитира „Политико“.