Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.

Президентът Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 април държавният глава коментира пред журналисти, че е "убедена, че ще види нов, съвсем различен парламент“ и каза, че очаква смели и бързи решения. По думите на държавния глава първите задачи са свързани с приемането на бюджета за 2026 година.

"Ще чуя какви ще бъдат техните обещания и първите им стъпки, ще остана през цялото време", каза тя по повод първото заседание на новото Народно събрание. Най-важното е да бъдат променени стилът и начинът на работа в този парламент. Важно е да има уважение между народните представители и към всички граждани", добави тя.

Обнародваха в „Държавен вестник“ решенията на ЦИК за изборите

Решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК), с които се обявяват както избраните народни представители в 52-рото Народно събрание, така и окончателните резултати от гласуването и разпределението на мандатите, са публикувани в днешния брой на „Държавен вестник“.

Още в петък ЦИК обяви поименно избраните 240 депутати след вота, проведен на 19 април.

Според разпределението на местата в новия парламент, „Прогресивна България“ ще разполага със 131 народни представители. ГЕРБ–СДС получава 39 мандата, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ ще има 12 депутати.