Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“.

ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-рия парламент на България

В петък Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рото Народно събрание.

В 52-рия парламент „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.