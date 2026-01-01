Върховният касационен съд потвърди присъдата от 4 години и 8 месеца лишаване от свобода, наложена на Ю.Р. от Апелативния съд в Пловдив, за държане с цел разпространение на повече от 6 килограма кокаин, съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд.

Ю.Р. бе задържан в Момчилград на 28 ноември 2024г., за това че в автомобила му бе открито голямо количество кокаин. До залавянето се стигна след като мъжът бе отишъл да смени в полицията номера на колата си. Тогава властите установяват, че той използва неиздадени от съответните органи табели с регистрационни номера. Кокаинът, чието първоначално обявено количество надхвърляше седем килограма, а след прецизно претегляне бе обявено тегло от шест килограма, бе открит в автомобила.

Ю.Р. бе признат за виновен от Окръжния съд в Кърджали в две престъпления. Първото, че е управлявал лек автомобил, като си е служил с поставени на автомобила предна и задна табели с регистрационен номер, неиздадени от съответните органи, поради което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

Второто обвинение е, че на същата дата без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество кокаин, като общото нетно тегло е малко над 6 килограма и общата му стойност е 1 852 493 лева. Тогава магистратите постановиха наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 4 месеца при първоначален „общ“ режим, както и „глоба“ в размер на 40 000 лева. Присъдата бе редуцирана с 1/3 от 7 години, защото делото бе гледано по съкратената процедура.

След протест от Окръжната прокуратура в Кърджали в Апелативния съд и искане за изменение на присъдата, магистратите увеличиха наказанието на Ю.Р. на 4 години и 8 месеца.

От пресцентъра на Апелативния съд уточниха, че във Върховния съд делото е постъпило по искане на Ю.Р.

Върховният касационен съд приема, че апелативният съд е постигнал необходимото съответствие между извършеното деяние и определеното наказание по вид, размер и начин на изтърпяване, без да накърни принципите на хуманност и справедливост, посочват още от пресцентъра на Апелативния съд в Пловдив и допълват, че решението на Върховния касационен съд е окончателно.