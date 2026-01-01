България се гордее със силно участие на жените в политиката, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на форум в УНСС, посветен на ролята и предизвикателствата пред жените в управлението.

Тя отбеляза, че и президентът, и за пореден път председателят на Народното събрание, са жени. Според Ефремова победителката в Евровизия Дара може би ще бъде най-големият посланик на България оттук насетне не само в културната сфера. В сегашния парламент всеки четвърти народен представител е жена, което също е добър знак, но винаги тези положителни тенденции могат да бъдат и по-добри, добави социалният министър.

Със сигурност има стереотипи и бариери, които трябва да бъдат преодолявани, посочи тя. По думите ѝ жените се сблъскваме всеки ден с един т.нар. стъклен таван, който ни възпира да разгръщаме потенциала си по отношение на въздействието ни върху пазара на труда, участието ни в политиката, в икономиката и в културата. Има и стереотипи за преодоляване по отношение на това, което една жена трябва да може да съчетава - да се грижи за семейството си и да следва професионалния си път, да избира между дома и образованието, между семейството и кариерата, посочи Ефремова.

Тя отбеляза, че пълната равнопоставеност на пазара на труда, разгръщането на потенциала на жените е част от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика.

Наш приоритет ще бъде не само да подкрепяме равенството между мъжете и жените, а да подкрепим жените в тяхното лидерство, отбеляза социалният министър.

Независимо, че към днешна дата не мога да отчета транспонирането на важна директива за участието на жените в управителните съвети на публични предприятия, първото нещо, което предприех като стъпка, е да сигнализирам Народното събрание, че законопроектът е изработен и може да бъде приет в сравнително кратки срокове, посочи Наталия Ефремова. Вярвам, че жените лидери в България са движещата сила, добави тя.