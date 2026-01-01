42-годишен перничанин е задържан за шофиране след употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 2,63 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Проверката е извършена на 17 май вечерта, около пет минути преди полунощ, на ул. „Юрий Гагарин“ в Перник.

Служители на реда спрели за проверка лек автомобил „Ланд Ровър“, управляван от жител на областния град. При тест с техническо средство били отчетени 2,63 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, а автомобилът му е иззет. Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.

По случая е образувано бързо производство.