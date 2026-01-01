Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Китай и причини смъртта на 2 души. Хиляди хора са били евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предаде Франс прес, като се позова на китайски държавни медии.
Трусът е бил регистриран в Гуанси, в Южен Китай, по-специално в град Лючжоу в 00:21 ч. местно време.
Thirteen buildings in Guangxi's Liuzhou collapsed after the 5.2M earthquake devastated the city early Monday. (CCTV)
Жертвите са семейна двойка. 7000 души са били евакуирани от зоната на епицентъра.
Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирват евентуални жертви или оцелели.