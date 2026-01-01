От 18 до 20 май временно се променя организацията на движение по участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил, както и организацията на движението в участък от път I-1 преди ГКПП „Кулата“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-и км в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще са пренасочени в изпреварващата.

Внимание, шофьори: стесняват движението на АМ „Тракия“ заради дейности по част от трасето

В няколко отсечки на АМ „Струма“ ще се изграждат рекламни съоръжения. Поради това между 9 ч. и 17 ч. поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента.

На 18 май ще се монтират рекламни съоръжения при 70-и км на магистралата в посока Благоевград. На 19 май ще се работи при 71-ви км в посока Благоевград, а при 79-и км в платното за София.

На 19 и 20 май рекламни съоръжения ще се поставят при 66-и и при 70-и км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67-и км в платното към София.

Временни промени по пътища в Софийска област - вижте къде

От 8 ч. на 18 май до 8 ч. на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в 200-метров участък на път I-1 София - Кулата преди ГКПП „Кулата“. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442-ри км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км/ч.

От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при „Малкия тунел“ път I-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. За изпълнение на дейностите и в следващите дни автомобилите, пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на „Малкия тунел“, който е в непосредствена близост до първокласния път, като скоростта се ограничава до 30 км/ч.

По-рано бе съобщено и за временни промени по някои пътища в Софийска област и за стеснения в движението по АМ "Тракия" (вижте в активните линкове).

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.