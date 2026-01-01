След блестящия триумф победителят на „Евровизия 2026“ DARA кацна на родна земя – тя бе посрещната с водни салюти на летището в София и стотици фенове. „Bangaranga“ на всички! Успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители, защото имаме много талантливи хора, на които им трябва вашата любов, за да покорим света“, това изказване направи Дара към феновете, препълнили летище „Васил Левски“.

В препълненото с хора летище в отговор ехтеше "Българи юнаци!".

„Изобщо нямам идея какво ще видя, но очаквам моите фенове, защото им нося нещо специално“, каза Дара на слизане от самолета.

„Благодаря ви, че сте тук, много съм щастлива. Все още съм изморена, можете да чуете гласа ми, че е напуснал къщата, но това е от щастие. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората“, каза тя.

По думите ѝ това е началото на „интернационалната ѝ кариера“. „Това е само първата стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но има още много какво да се гради. Евровизия е началото на моята интернационалната ѝ кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, допълни Дара.

Победителката разказа, че със съпругът ѝ имат годишнина дне, но ще я прекарат разделени, защото той е в Милано.

„Целият свят говори за България. България печели за първи път. Можем. На 20-годишнината ни от влизането ни в ЕС ще сме домакин на Евровизия“, заяви директорът на БНТ Милена Милотинова, която организира участието на Дара на музикалния форум.

Но въпреки умората и изтощението от емоции чаровната Дара отново изпълни песента „Бангаранга“ пред феновете си с пълна мощ сякаш отново се явява на „Евровизия“.

Българската изпълнителка бе посрещната от фенове и журналисти на Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Певицата постигна безапелационна победа на песенния конкурс.



България постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.

Тя беше посрещната днес, 17 май, на терминал 2 на летище „Васил Левски“ от журналисти и фотографи, а кметът на София Васил Терзиев обяви по-рано, че за пристигането й ще бъде опънат червен килим в София.

Васил Терзиев поздрави българската изпълнителка DARA за победата ѝ, определяйки я като голям успех за страната.

"Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Браво, Дара. Браво, че не се отказа. Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък. Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа", пише кметът на София.

„Гордеем се с теб“, завършва той посланието си, като допълва, че за победата ще има и символично посрещане - с червен килим.

По-рано самата DARA се обърна от Виена към кмета на София с думите: "Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим".

Победата на DARA на „Евровизия 2026“ означава, че България ще е домакин на конкурса през 2027 г.