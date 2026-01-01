DARA представи България с „Bangaranga“ и спечели юбилейното 70-о издание на „Евровизия 2026“. За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката. Последваха поздравления и реакции от политици, известни българи и представители на шоубизнеса.

Премиерът Румен Радев поздрави DARA след победата ѝ на конкурса Евровизия, която донесе на България и домакинството на надпреварата през 2027 година.

DARA постави рекорд на „Евровизия“: Спечели с най-голяма разлика в точките

„Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA на Евровизия“, заяви Радев.

„Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването“, посочи премиерът.

Исторически триумф за България: DARA спечели „Евровизия“ с „Bangaranga“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“, заяви Румен Радев.

"България очаква Европа и света на Евровизия 2027!“, допълни Радев.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова

"Браво, DARA! Гордеем се с теб и успеха ти!", написа председателят на парламента Михаела Доцова.

"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта. Вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат", каза още тя.

Доцова посочи: "Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее".

Вчера председателят на парламента пожела успех на DARA.

Слави Трифонов

Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична! Това заяви Слави Трифонов в своя Facebook профил, коментирайки триумфа на Дара на конкурса.

"Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България! Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме. Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех.

П.С. Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас - жалки сте. Хак да ви е на всички!", пише още Слави Трифонов.

Припомняме, че Дара направи триумф на "Евровизия" 2026. Тя благодари на всички, които са почувствали силата на "Бангаранга".