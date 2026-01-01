Осем души бяха ранени днес, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена, предаде АНСА, като се позова на местната полиция.

Полицията заяви, че шофьорът, мъж на около 30 години, е арестуван и че опасността е преминала. Четирима от ранените са в тежко състояние.

По-рано италианските медии съобщиха, че след като се врязал в хората, автомобилът се блъснал във витрината на магазин. Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре.

Четирима или петима души помогнали за задържането на шофьора, след което го предали на полицията, каза кметът на града Масимо Мецети.

„Искам да благодаря на тези граждани. Мъжът беше въоръжен с нож. Те проявиха смелост и голямо чувство за граждански дълг. Изказвам им сърдечна благодарност в този трагичен момент“, добави той.

„Той (шофьорът, бел. ред.) избяга. Затова се втурнах след него, а междувременно още четирима-петима души ме последваха. Той изчезна зад колона от автомобили и после изскочи с нож в ръка. Говореше нещо, но не беше италианец“, каза Лука Синьорели, който първоначално се опитал да помогне на прегазените.

Според Мецети по първоначална информация автомобилът, управляван от мъж от северноафрикански произход, се насочил към тротоара, удряйки и велосипед, след което се блъснал във витрината на магазин, помитайки една жена. Тя е пострадала най-тежко и е с размазани крака.

„Видяхме колата да се насочва към тротоара. Ускори внезапно. Движеше се с поне сто километра в час. Видяхме как хора политат във въздуха“, разказаха очевидци.

„Трябва да разберем естеството на случая... Аз съм дълбоко шокиран. Каквото и да е естеството му, това е много тежък случай. Ако става дума за атака, това би било още по-сериозно“, заяви Мецети.

„Случилото се днес в Модена, където мъж е блъснал няколко пешеходци, а след това както се твърди е намушкал случаен минувач, е изключително тежко. Изразявам съпричастността си към пострадалите хора и техните семейства. Отправям също благодарност към гражданите, които смело са се намесили, за да спрат извършителя, както и към силите на реда за тяхната намеса, заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

Извършителят е откаран в полицейско управление за разпит. По първоначална информация той е на възраст около тридесет години и е роден и израснал в района на Модена, като няма предишни провинения.