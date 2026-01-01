След историческата победа на DARA на „Евровизия 2026“ социалните мрежи преливат от поздравления към българската изпълнителка. Редица известни личности, музиканти, актьори, политици и горди българи изразиха възхищението си от успеха ѝ и определиха триумфа като паметен момент за България.

DARA накара българите у нас и по света да плача и скачат от радост, а светът да си припява "Bangaranga".

Победата й получи широк международен отзвук и беше отразена в редица световни медии:

Лили Иванова поздрави българската изпълнителка Дара след победата ѝ в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.

„Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova!“, написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук (Facebook).

„Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи! С цялото си уважение, Лили Иванова", добави именитата ни изпълнителка.

"Дара печели Евровизия! Браво!", написа Васил Найденов.

Поли Генова написа: "Толкова се гордея с теб, Дара! „Добре дошла в България, „Евровизия“".

Хореографът и основател на Фолклорен ансамбъл „Българе“ Христо Димитров: "Скачах като малко дете! Това не може да е истина!Сега някои хора просто трябва да замълчат! Във фолклора сме световна сила, в класиката също, но сега се качихме на върха на световната поп музика! Гордей се, България!"

Георги Господинов показа игра на думи и благодари на DARA така:

Депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков написа: "Българите имаме нужда по-често да си напомняме, че можем да сме победители, да сме най-добри. Насажданият с години нихилизъм, че "от нас нищо не става", че "хубава работа, ама българска" се бори с успехи. С успехи на български представители в спорта, в науката, в музиката, във всичко.

Снощи българското знаме се развя гордо нависоко, а това винаги е повод за радост. Независимо дали одобряваме конкурса Евровизия като концепция и независимо дали ни харесва песента, с която се представи България.

Дара и целият екип, който работи за българското представяне, заслужават поздравления! Българите бяхме най-добри! А домакинството на конкурса догодина е страхотна възможност отново да покажем, че можем много!"

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев: "Много невъзможни неща постигнахме през последните години. А днес завоювахме още една заслужена победа. Поздравления на Дара и целия екип за труда, таланта и огромните усилия.

Благодарим за емоцията и енергията, които днес успяха да ни обединят и да се почувстваме горди. Тази вечер българското знаме се вее най-високо в Европа".

България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“, а Дара се представи с песента Bangaranga и събра общо 516 точки, като получи най-висока подкрепа както от международното жури, така и от зрителския вот.

На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето – Румъния.

Часове преди началото на финала Дара (Dara) и сценичният екип на Bangaranga получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. Отличията, носещи името на създателя на конкурса Марсел Безансон, се връчват ежегодно в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тази година медийният приз беше присъден на Австралия, представена от Delta Goodrem с песента Eclipse, а отличието за композиция получи Søren Torpegaard Lund за Før Vi Går Hjem.