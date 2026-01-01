След вълнуващия първи ден, изпълнен с полезни срещи, интересни разговори и стотици посетители, форумът на „Ох, на мама“ продължава и днес в зала 8 на НДК.

Въпросите към лекторите и гостите на форума днес ще задават Диляна Георгиева (@dilianadare) – позната със своето забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца, както и Илиян Любомиров – творчески директор и разпознаваем глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

И ако вчера не сте успели да бъдете част от това специално преживяване, днес е идеалният момент да го направите, защото програмата обещава да бъде не по-малко вълнуваща.

Въпреки че местата за лекционната част бяха заети още преди старта, богатата експо зона е напълно готова да посрещне бременни и родители. Десетки изложители вече са на своите позиции, за да ви покажат най-новите тенденции – от бебешки стоки и иновативна козметика до всичко необходимо за здравословното хранене и хигиената на малките откриватели. Това е идеалният момент да видите продуктите на живо, да тествате и да получите персонални препоръки от специалистите на брандовете, както и да се възползвате от ексклузивни предложения, валидни само в рамките на форума.

Срещи с доказани специалисти

В зала 8 на НДК ще имате възможност да чуете ценни съвети от Ася Демирева, доц. д-р Виолета Чернодринска, Маргарита Колева и д-р Димитър Георгиев. Към дискусиите се присъединяват също д-р Ванеса Коларова, адв. Величка Костадинова и Евгения Джаферович.

Програмата включва и още много други лектори и специалисти, които ще споделят своя опит, за да внесат спокойствие и сигурност в ежедневието на всеки родител.

Вратите отварят точно в 10:00 ч.

Пълната програма ще откриете ТУК .

И днес ви очаква томбола с атрактивни награди!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies , Future , Valentis , НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , нашите основни спонсори Sopharma cy /Nanibell , BioGaia® , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , Нечовешки магазини , BebeMax , BIODERMA , както и на нашите партньори Crazy Kids , Кendy Pharma , ДКЦ Неоклиник , Kaloo , Lilliputiens , One – Eco , NelVA , ASTRATEX , МетЛайф България , G oto jewellery and diamonds , Natur Pharma , BioNino , Little Treasures Kids Yoga , DEVIN Изворна , Термо Смарт ЕООД , Бочко , Матернеа , Ecowell , ECOS3 , PartyFox , Huggy Bear , Candy Baby , Bilka , Info DAR , Светулка , издателство „Ентусиаст“ , My Toy , Издателство МАМА ЗНАЕ , Престиж Wellness , Pepco , Bio Amica , Biozin Kids , Zepter , Chic c o , LLumar Bulgaria , Fashion Days , Детска кухня Юначе , A-Derma , Baci Dolci



