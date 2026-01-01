Синьо-зелен диамант с тегло 5,5 карата беше продаден за над 13,5 милиона швейцарски франка (17,3 милиона щатски долара) на търг на „Кристис“ в Женева, предаде Асошиейтед прес.

Диамантът „Оушън Дрийм“, определян като най-големия известен камък от типа ярък синьо-зелен диамант, значително надхвърли предварителната оценка от 7 до 10 милиона франка.

Скъпоценният камък е открит в Централна Африка през 90-те години на миналия век и беше основният акцент в разпродажбата на бижута на „Кристис“.

Президентът на „Кристис“ за Азиатско-тихоокеанския регион Рахул Кадакия каза, че купувачът е анонимен частен колекционер, а наддаването е продължило около 20 минути.

Диамантът беше показан през 2003 г. в изложба на Смитсъновия институт, а през 2014 г. беше продаден отново от „Кристис“ за около 8,5 милиона долара.

Междувременно 6-каратов син диамант, предложен на търг от „Сотбис“ в Женева, не намери купувач. Според аукционната къща интерес към него все пак има и се водят разговори с потенциални клиенти, пише още Асошиейтед прес.