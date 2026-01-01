Шестима души са задържани за опит да продадат на прочутия истанбулски пазар "Капалъ чаршъ" 80-каратов диамант, нелегално внесен от Индонезия, предаде днес Анадолската агенция.

Разследването е водено от Бюрото за борба с контрабандата към истанбулската полиция. Първо са задържани четирима души, които са влезли в страната на 12 април, а след това и двама техни съучастници в опита за продажба. Камъкът е конфискуван.

Смята се, че това е най-големият и най-ценен контрабанден диамант, откриван някога в Турция.

Шестимата заподозрени са предадени на съд за последващи процедури.

Полицията разполага със записи на влизането в страната на контрабандистите и на опита им да продадат камъка.