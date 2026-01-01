Апелативният съд в Пловдив е потвърдил определение на окръжните магистрати в Хасково за „задържане под стража“ на турски гражданин за опит да пренесе нелегално стоки за близо 150 000 евро от Турция през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево", съобщиха от отдел "Връзки с обществеността" на съда в Пловдив.

Съставът на пловдивския апелативен съд е преценил, че жалбата на турския шофьор за промяна на мярката му за неотклонение е неоснователна и тя е оставена без уважение, уточниха от пресцентъра.

Случаят, за които 57-годишният е обвинен, е от 15 август 2025 година, когато той се е опитал да заобиколи митническите разпоредби на българските власти и с автобус да пренесе стоките за търговски цели в големи размери, без да ги декларира. Шофьорът се е опитал и да осуети проверката, като не е спрял превозното средство при сигнал, а чак след преследване. Освен това, не е изчакал проверката, а е избягал. Бил обявен за издирване и е задържан при влизането му у нас на 16 януари тази година.

По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, събрани са различни по вид доказателства, разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е изготвена е експертиза. Според направените от съда изводи, може да се счита, че задържаният е автор на престъплението, в което е обвинен и за което се предвижда наказание лишаване от свобода от три до 10 години и глоба от 20 000 лева до 100 000 лева.

Сред мотивите на съда за оставената без уважение жалба на Мурат Качар за променя на мярката му за задържане, е че съществува реална вероятност той да се укрие, тъй като е чужд гражданин, който няма адресна регистрация нито в страната ни, нито в друга страна- член на Европейския съюз.

Определението на апелативния съд е окончателно.