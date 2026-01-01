„Това е албум за красивите неща - за времето, което минава, за хората, които остават, и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване“, казва Любо Киров за новия си албум, наречен „Футурофония“.

Едноименната песен от него е с видео и със специална радио версия, мастерирана в легендарното Abbey Road Studios в Лондон.

Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. С албума излиза и официалното видео към едноименната песен, изградено около силен символ - огромна фуния, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си.

„За мен „Футурофония“ е за избора сами да решаваме какво е днес, защо е днес и кои сме днес, без значение от миналото, трендовете и правилата. В този албум има срещи, които за мен са много специални - със Стенли, Мона, както и с авторите Момчил, Александър Петров, Мария Ганева и Петър Анастасов. Три поколения. Различни стилове. Едно звучене“, казва Любо Киров.

Самото име е авторска дума, създадена от артиста, съчетаваща „футуро“ - бъдеще, и „фония“ - звук, глас, а предстоящото турне на Киров обхваща сцени в 13 български града, както и два поредни концерта в зала 1 на НДК, в София.