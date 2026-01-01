Хитовият кулинарен формат Hell’s Kitchen завърши с втория си най-висок резултат за цялата история на предаването. Според официалните пийпълметрични данни, финалният епизод е привлякъл огромна част от зрителите в активна възраст (18-59 г.). С аудиторен дял от почти 43%, този епизод се нарежда на второ място сред всички излъчени епизоди в осемте сезона (първото място все още се държи от финала през 2023 г.). По същото време, втората телевизия в класацията е с аудиторен дял от под 16%, което прави разликата между аудиторния дял на епизода на Hell‘s Кitchen и резултата на конкуренцията рекордно голяма за цялата история на предаването.

NOVA

Hell‘s Кitchen регистрира изключително висока гледаемост не само с финалния си епизод – според данните, осмият сезон е с най-висок аудиторен дял в последните 3 години.

Кулминацията на кулинарното риалити превзе и дигиталното пространство. Съдържанието в социалните мрежи в деня на финала генерира над 6 300 000 гледания, а само реакциите на публикациите, обявяващи победителя, са близо 200 000.

В последните три месеца Hell’s Kitchen изправи участниците пред различни кулинарни предизвикателства, които подложиха на изпитание екипната работа и лидерските качества на всеки от тях. Денис Морейра – Денисиньo успя да се превърне в любимец на публиката, а на финала се изправи срещу достойната си противничка Симона Спирова в решаващ и повече от емоционален дуел. Първокласното представяне на двамата затрудни шеф Ангелов, но мнението на гостите в ресторанта и постоянството на Денисиньо през целия сезон наклониха везните в негова полза. Така той грабна титлата „Най-добър готвач на България“ и голямата награда от 50 000 евро.