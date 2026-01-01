Гърция подготвя нови ограничения за справяне с последиците от свръхтуризма, след като страната е отчела близо 38 милиона посетители през миналата година, според данни на гръцката централна банка, цитирани от ДПА. Правителството заявява, че мерките са насочени към намаляване на натиска върху инфраструктурата, защита на природните ландшафти и създаване на по-устойчив модел на туризъм в някои от най-натоварените дестинации в страната.

Министърът на туризма Олга Кефалояни заяви, че планът е насочен към ограничаване на неконтролираното строителство в силно посещаваните райони и намаляване на натоварването върху местните общности, плажовете и обществените услуги. Властите възнамеряват да класифицират регионите според интензивността на туристическия поток, като най-строгите мерки ще се прилагат за островите, които приемат най-много посетители през летния сезон.

iStock

Сред дестинациите, за които се очакват по-строги ограничения, са Родос, Санторини и Миконос, където пренаселеността се превръща във все по-сериозен проблем. Жителите на някои от тези райони многократно са се оплаквали от задръствания, недостиг на вода, нарастващи разходи за жилища и инфраструктура, която трудно се справя с огромния брой туристи.

Съгласно новите правила новопостроените хотели в най-засегнатите райони ще бъдат ограничени до максимум 100 легла. Изискванията за строителство също ще станат значително по-строги. Хотели извън официално определените строителни зони ще бъдат разрешавани само върху големи терени с площ между 8 и 16 хектара в зависимост от конкретния регион.

Гръцкото правителство заявява, че целта е да се спре това, което властите определят като хаотично застрояване, застрашаващо крайбрежните и островните пейзажи на страната. Предвиждат се и допълнителни мерки за защита на крайбрежните зони. Строителството вече няма да бъде разрешено на по-малко от 25 метра от морето, въпреки че могат да бъдат допускани изключения за пътища за достъп и маршрути за аварийна евакуация.

Очаква се мерките да влязат в сила до края на юни, след като съответната министерска заповед бъде официално одобрена.

Властите в Атина подчертават, че туризмът остава един от най-важните икономически сектори на Гърция, но настояват, че бъдещият растеж трябва да бъде управляван по-внимателно. Правителството смята, че по-строгите правила за планиране са необходими, за да се предотврати влошаването на околната среда и да се гарантира, че популярните дестинации ще останат подходящи за живот на местните жители, докато броят на посетителите продължава да нараства.

Според властите рамката насърчава туристически модел с по-нисък екологичен отпечатък чрез по-добро управление на ресурсите, защита на биоразнообразието и по-строги правила за планиране на островите, крайбрежните зони и чувствителните природни територии.

Новата стратегия също така цели да намали натиска върху пренаселените дестинации чрез насърчаване на алтернативен и тематичен туризъм в повече региони на страната.

Кефалояни заяви, че рамката ще насочва бъдещето на туризма в Гърция чрез научно обоснована стратегия, която подпомага по-доброто териториално и сезонно разпределение на туристическата дейност, модерна туристическа инфраструктура и по-балансирано регионално развитие.

Тя добави, че реформата има за цел да гарантира, че Гърция ще остане водеща световна туристическа дестинация, като същевременно се уважават местните общности, околната среда и културното наследство.

Папаставру определи реформата като „историческа и всеобхватна“, отбелязвайки, че Гърция едновременно развива пространствени рамки за туризма, възобновяемата енергия и индустрията, за да избегне бъдещи конфликти при използването на земята.