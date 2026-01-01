Поддържащ кораб, собственост на малайзийската компания „Вантрис Енерджи", известна преди като „Сапура Енерджи", е преминал през Ормузкия проток, показват днес данни на Лондонска фондова борсова за корабоплаването, предаде Ройтерс.

Така той става четвъртият кораб, свързан с Малайзия, който преминава през водния коридор след избухването на войната между САЩ и Иран.

Корабът „Сапура 1200“ е бил сред седемте плавателни съда, за които малайзийското правителство е поискало разрешение от Иран да преминат през протока, който остава до голяма степен затворен, откакто конфликтът избухна в края на февруари и наруши глобалните доставки на енергийни ресурси, съобщиха за Ройтерс двама души, запознати с въпроса.

Според данните на Лондонска фондова борсова група корабът е преминал през протока, движейки се в близост до иранското крайбрежие, след което се е насочил към Оман и е влязъл в пристанището на Маскат.

През март министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим заяви, че Иран ще позволи на малайзийски кораби да преминават през протока след проведени разговори с ирански представители.