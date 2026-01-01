45-годишен мъж от Шумен е задържан в ареста в града, след като отправил закани по телефона към 35-годишна жена, че ще запали жилището й, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Установено е малко по-късно, че той е нарушил и заповед за незабавна защита от домашно насилие, издадена на 30 март 2026 г. от Шуменски районен съд, с която се забранява да приближава жилището и места за социални контакти на жената.

Полицаи са установили мъжа в шуменското село Царев брод, след което е задържан за срок до 24 часа. При извършена проверка в лекия му автомобил „Сеат Алхамбра“ са намерени и иззети две туби с бензин, всяка с вместимост по пет литра. Образувани са две досъдебни производства.

Полицаи задържаха преди дни мъж от Нови пазар и жена от с. Цани Гинчево след отправени закани за убийство. Мъж на 29 години от Нови пазар се укрива след извършено домашно насилие над 49-годишната си майка на 12 май.

На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18% ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г.