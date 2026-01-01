Двама криминално проявени мъже са задържани при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с разпространението на наркотични вещества.

Около 22 часа на 14 май са извършени процесуално-следствени действия по разследване на територията на град Разград. В хода на полицейската проверка е установено, че 23-годишен разградчанин държи 73 грама суха тревиста маса, която при тестване реагира положително на канабис. При претърсванията в дома му са иззети електронна везна и грендер.

В хода на специализираната полицейска операция около 13 часа на 14 май в град Исперих е извършен личен обиск на 46-годишен криминално проявен и осъждан мъж. Открито е бяло кристалообразно вещество, което при тестване реагира положително на метамфетамин. Лицето е задържано в сградата на РУ-Исперих. Води се разследване по случая.

Продължава работата по разследване и документиране на престъпленията.