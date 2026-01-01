Чувал с наркотични вещества в автомобил откриха великотърновски полицаи при рутинна проверка по пътя София – Варна, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

В хода на рутинна проверка, в района на разклона за село Леденик, на лек автомобил, управляван от 37-годишен мъж от София, е намерен чувал с наркотични вещества.

Установени са 62 опаковки с растителна маса, с тегло около 840 грама, реагираща на марихуана, и 10 опаковки с бяло прахообразно вещество, с тегло около 15 г, реагиращо на амфетамин. Наркотичните вещества и лекият автомобил са иззети. Шофьорът и 25-годишният му спътник са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата. През април служители на полицейското управление в Горна Оряховица задържаха жена, разпространяваща наркотични вещества, и клиента ѝ. През януари полицията в Горна Оряховица разби мрежа за търговия с наркотици, ръководена от двама младежи – на 18 и 20 години.