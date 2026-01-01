16-годишен открадна автомобил и го изостави край Чирпан, съобщиха от полицията в Стара Загора.

На 14 май в РУ - Чирпан е получено съобщение за намерен изоставен лек автомобил в крайпътна канавка в село Свобода.

На място е установен автомобил, собственост на 64-годишен мъж. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че автомобилът е противозаконно отнет от село Павелско, от 16-годишно момче, което се е придвижило с него до с. Свобода и го е изоставило.

В РУ - Чирпан е започнато разследване за престъпление - противозаконно отнемане на моторно превозно средство. Работата по случая продължава.