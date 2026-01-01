Районен съд – Дупница наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години, на подсъдим, причинил катастрофа с пострадал пешеходец.

Съдът одобри постигнатото споразумение между прокуратурата и защитата, след като подсъдимият се призна за виновен.

Инцидентът е станал на 18 декември 2025 г., около 20:00 ч. в Дупница, на кръстовището между ул. „Никола Чомаков“ и ул. „Атанас Величков“.

Според фактите по делото, водачът е потеглил с несъобразена скорост и при извършване на десен завой не е успял да овладее автомобила. Той не е предприел действия за намаляване на скоростта или спиране и е блъснал пешеходец, намиращ се на пътното платно.

След произшествието подсъдимият е напуснал местопроизшествието. Установено е също, че към момента на инцидента той е управлявал автомобила без необходимото свидетелство за правоуправление, тъй като то е било отнето по административен ред.

Освен условната присъда, съдът е разпоредил обвиняемият да заплати равностойността на моторното превозно средство в размер на 3950 евро, както и разноските по делото за експертизи, възлизащи на 1100,94 евро.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.