Курортният град Банско обяви богата програма, включваща разнообразни събития, с които ще радва жителите и гостите си. В културния календар на общината са включени 14 големи събития. Инициативите започват през месец юни и завършват през месец септември.

Лятото в Банско ще стартира с "Банско номад фест“, който ще бъде открит на 20 юни и ще продължи до 30 юни. От 26 до 27 юни в града ще се проведе и "Фестивал на училищните оркестри“. От 2 до 4 юни предстои поредно издание на Лятна фимомания под звездите, а от 3 юли до 29 септември ще има и разнообразни културни вечери под надслов "Традиции и изкуство“.

От 10 до 12 юли Банско ще бъде домакин на Банско байк фест. От 16 до 18 юли в курортния град жителите и гостите на града ще могат да станат част от Фестивал "Камаджалов“.

В дните от 22 до 26 юли любителите на рок музиката ще могат да се насладят на Банско рок фест, а от 31 юли до 9 август курортът ще пулсира под ритъма на Банско джаз фест. 14 и 15 август са посветени на балканската музика с фестивала "Банско в ритъма на Балканите“. Вечерите за класическа и латина музика пък са 21 и 22 август.

От 21 август започва и Сетивен тур "Усети Банско“, който ще продължи до 23 август. "Банско опера фест“ пък започва на 27 август и ще продължи до 29 август. Септември стартира с Кулинарен празник "Уникално Банско“, който е предвиден за дните 5 – 7 септември. Финалът на програмата ще бъде поставен на 10 септември с "Пирин Ултра“.