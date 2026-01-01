Кейт Мидълтън се включи в приготвянето на традиционна италианска паста в „Ал Виньето“.
С това приключва двудневното си посещение в региона във Фелино, Италия.
Принцесата на Уелс посещава града в Северна Италия, тъй като Центърът за ранно детско развитие към Кралската фондация разширява международната си дейност.
По време на визитата си тя се запозна с водещи подходи към ранното детско развитие, които се фокусират върху креативността, взаимоотношенията и ученето чрез практически опит.
Пътуването отбелязва първото официално задгранично кралско посещение на бъдещата кралица след лечението ѝ от рак.