Районен съд – Габрово взе мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо мъжа, обвинен за причиняване на леки телесни повреди на двама души при масовото сбиване в града на 6 май, съобщиха от Районната прокуратура.

Според прокуратурата на 6 май 2026 г., около 23:30 ч., в града той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди. По данни на държавното обвинение чрез удари с ръка в лицето е причинил счупване на хрущяла на носа, а чрез удари с крака е причинил повърхностна охлузна рана в главата и комоцио.

Престъплението е квалифицирано по член от Наказателния кодекс.

Мярката за неотклонение е наложена по искане на Районна прокуратура – Габрово, след като обвиняемият е бил задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Съдът е приел доводите на прокуратурата, че е налице обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и че съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Габрово в тридневен срок.

Разследването е образувано след масово сбиване, възникнало вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов“ в Габрово. По данни на полицията и прокуратурата конфликтът е започнал като битов скандал между съседи и няма етнически характер.

От прокуратурата съобщиха на 11 май, че по случая са извършени огледи, иззети са записи от камери за видеонаблюдение, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. Установено е, че при инцидента са пострадали три лица.

На 13 май Районна прокуратура – Габрово съобщи, че е задържан 36-годишен мъж за участие в сбиването и му е повдигнато обвинение за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

Случаят предизвика обществено напрежение в Габрово и серия от протести с искания за повече сигурност и институционална реакция.