Районна прокуратура-Габрово задържа 36-годишен мъж, който участвал в масовото сбиване, което стана на 6 май в областния град.

Той е привлечен като обвиняем за това, че около 23:30 ч. същия ден по хулигански подбуди причинил леки телесни повреди на няколко души. Чрез нанасяне на удари с ръка той счупил носа на един от потърпевшите. Чрез удари с крака причинил комоцио на друг.

Задържани и пострадали след сбиване в Габрово

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан, лежал е в затвора, но към момента на масовия бой е бил реабилитиран.

За извършеното от него последно престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Габрово.