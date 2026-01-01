Новият областен управител на Пловдив Георги Янев официално встъпи в длъжност и обяви три стратегически приоритета в дейността си, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Янев получи ключа и печата на институцията от досегашния областен управител проф. д-р Владислав Попов. Двамата проведоха работна среща, на която проф. Попов е представил информация по ключовите теми в работата на Областната администрация и текущите въпроси, които предстои да бъдат решавани. Символичното предаване на властта се състоя в присъствието на целия екип, пише в съобщението.

„По време на служебния кабинет Областна администрация – Пловдив работи с ясна визия и последователност, като съчета приемственост с реални стъпки за надграждане на ключови политики. Постигнахме висока координация между институциите в управлението на риска, предприехме стъпки за ускоряване на стратегическите инфраструктурни проекти и в същото време гарантирахме провеждането на прозрачни и спокойни избори. Поставихме акцент върху социалните и образователните политики, подкрепихме бизнеса и укрепихме международните партньорства. Резултатите показват, че когато институциите работят заедно, регионът печели“, каза проф. Попов, цитиран от пресцентъра.

Новият областен управител е благодарил на проф. Попов за подробния отчет по всички основни направления на дейността. По думите на Янев отчетът е важен, за да навлезе „максимално бързо в тази позиция, тъй като редовното правителство вдига високо темпото. Хората очакват ясни действия за подобряване на живота си и решаване на проблемите на държавата, натрупани по време на политическата нестабилност през последните години“.

Георги Янев определи три важни приоритета за областта: водоснабдяването от язовир „Въча“ – единственият устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над половин милион души; завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик, а регионът не може да расте и превръщането на Летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Според Янев това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите. "От тях зависи бъдещото развитие на региона и аз поемам ангажимента да работя за това“, е заявил Георги Янев.

Вчера Министерският съвет назначи 28 нови областни управители.

Проф. д-р Владислав Попов официално встъпи в длъжност като областен управител на Пловдив на 25 февруари. Той пое поста от проф. Христина Янчева.