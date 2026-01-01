Най-малко 96 души загинаха в Северна Индия вследствие на пясъчни бури, проливни дъждове и мълнии, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Над 50 човека са ранени, след като бурите преминаха през няколко района късно вчера в Утар Прадеш - най-гъсто населения щат в Индия. Бедствията нанесоха щети на жилищни и други сгради.

Властите посочиха, че някои от смъртните случаи са причинени от падащи дървета, срутващи се сгради и мълнии. Полицията и екипите за реагиране при бедствия използваха моторни резачки и кранове, за да разчистят паднали дървета от пътища и железопътни линии в няколко района.

Бурите са често явление в северна Индия по време на горещия сезон от март до юни, преди да настъпят ежегодните мусонни дъждове.

Нарендра Н. Сривастава, представител на местните власти, заяви, че екипи за спешна помощ са разположени в засегнатите райони и че домове, реколта и електроенергийна инфраструктура са претърпели значителни щети, особено в селските райони.

Министър-председателят на Утар Прадеш, Йоги Адитянат, нареди на служителите да приключат спасителните операции в рамките на 24 часа и разпореди на властите да предоставят компенсации и спешна помощ на засегнатите семейства.