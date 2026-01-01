Крал Чарлз Трети беше посрещнат с аплодисменти и одобрителни възгласи при посещението си в лондонски квартал, станал обект на поредица от антисемитски инциденти през последните седмици, съобщи Ройтерс.

Визитата му бе възприета като знак на подкрепа към еврейската общност във Великобритания, която живее в несигурност.

Британският монарх посети квартала Голдърс Грийн, населен предимно с представители на еврейската общност и който бе сред най-засегнатите от антисемитски инциденти в Лондон. Там той се срещна с двама мъже, пострадали при неотдавнашно нападение с нож.

"Благодаря Ви, Ваше Величество, че днес посетихте Голдърс Грийн, за да донесете утеха и кураж на нашата еврейска общност", написа в социалната мрежа Екс главният равин на Великобритания Ефраим Мървис, който посрещна краля.

Миналия месец двама евреи бяха намушкани с нож при нападение, което полицията разследва като терористичен акт. При други инциденти в Голдърс Грийн бяха подпалени четири линейки на еврейската общност, а мемориална стена също стана обект на вандализъм.

По време на посещението си Чарлз разговаря с пострадалите в център на благотворителната организация "Еврейска грижа", както и с религиозни и обществени лидери.

Това е поредният жест на подкрепа от страна на краля към еврейската общност. Миналата година той посети синагога в Северна Англия след нападение, при което загинаха двама вярващи, а през март прие да стане патрон на организация, която осигурява сигурност за приблизително 290 хиляди евреи във Великобритания.

Според главния равин последните нападения показват, че еврейската общност е изправена пред продължителна кампания на насилие и сплашване. Британското правителство също повиши националното равнище на терористична заплаха от "значително" на "тежко", а премиерът Киър Стармър заяви, че много евреи във Великобритания живеят в страх.

Посещението на краля съвпадна и с публикуването на статия на по-малкия му син принц Хари, в която той определя нарастващия антисемитизъм във Великобритания като "силно обезпокоителен" и подчерта, че гневът заради случващото се в Близкия изток не бива да прераства в омраза.