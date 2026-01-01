Уес Стрийтинг
Уес Стрийтинг / БТА

Британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка днес, заявявайки, че е загубил доверие в лидерството на премиера Киър Стармър, предаде Ройтерс.

„Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите, свързани с нея, искат дебатът за това какво следва да бъде сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби“, написа Стрийтинг в писмо, публикувано в социалната мрежа Екс.

„Този дебат трябва да бъде широк и в него трябва да участват възможно най-силните кандидати. Подкрепям този подход и се надявам, че ще съдействате за това“, добави той.

Държавният секретар по въпросите на насилието срещу жени Джес Филипс също подаде оставка.

Оставките идват на фона на нарастващо напрежение в Лейбъристката партия, след като най-малко 80 депутати от партията призоваха Стармър да се оттегли от лидерския пост.

Вътрешнопартийният бунт срещу Киър Стармър последва разочароващите резултати на местните изборите преди дни, отбелязва Ройтерс.

Денис Киров/БТА
