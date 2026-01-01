Лидерите на ГЕРБ и на ДПС останаха без охрана от НСО вследствие на „анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции“, както обяви вътрешният министър Иван Демереджиев.

Той е категоричен, че това „не е политически акт и не бива да се третира като такъв“. По думите му и Борисов и Пеевски „имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени, да си обезпечат охрана“.

На новината за свалената от държавата охрана реагираха от депутати, през партийни лидери до бивши премиери:

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин", коментира във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски също коментира новината за снетата му охрана от НСО с думите, че „една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук, което е добра новина“.

В позиция до медиите той написа, че „това решение идва и в отговор на поисканата от него през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана“ и добавя, че „вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения“.

Коментарът на „Прогресивна България“ дойде от трибуната на НС през декларация, прочетена от Владимир Николов. „Днес на 13 май имаме взето решение относно охраната на господата Пеевски и Борисов. Решението е било взето от специализираната комисия, чието предназначение е да взима тези решения, т.е. по ред, предвиден в законите на страната. Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица, и назначава или сваля охраната. В този случай от решенията на комисията е очевидно, че няма необходимост от такава охрана, каза народният представител.

"Ние, депутатите от "Прогресивна България", искаме да ви обърнем внимание, че когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия. Цяла седмица бяхме свидетели на възбудено словоблудство и злоупотреба с целите и действията на "Прогресивна България"", коментира Николов. Днес виждаме реалния резултат - българската държава може да работи в синхрон с желанията на гражданите, добави той.

Владимир Николов посочи, че държавата може да представлява гражданите, ако се ръководи от интересите на обществото. И обратното - ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, а не на диалога и защита на обществени интерес, то тогава връзката с избирателя е скъсена и общественият договор се пренаписва, отбеляза той.

Депутатът от ПП Николай Денков коментира, че „охраната струва скъпо на данъкоплатците и че изобщо не е ясно защо е била поставена и беше крайно време да отпадне“.

„Много е добре, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци“, допълни Денков. "Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната", попита риторично депутатът. Той изрази учудване ако действително е имало подаден отказ от охрана още през декември от страна и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, защо тя е продължила толкова дълго.

Преди около 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да прецени дали Делян Пеевски и Бойко Борисов да имат охрана и тя реши охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е, че шефът на ДАНС е различен и не обслужва Делян Пеевски и същата комисия взе различно решение. Това каза съпредседателят на „Да, България“ и депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Това означава, че решенията са политически и не се базират на професионални и експертни оценки, каза още Ивайло Мирчев. Свалянето на охраната спестява няколко милиона на година, допълни той. Това, което се случи, е добра стъпка, но оттук нататък трябва да се заемем със сериозните неща - например комисията, която трябваше да установи огромната разлика в доходите на Делян Пеевски от 100 милиона лева между декларираните от него и декларирания изплатен дивидент от фирмите му, каза Мирчев и допълни, че прокуратурата продължава да обслужва лидера на ДПС.

Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта. Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност“, коментира доскорошният служебен премиер Андрей Гюров.

По думите му, властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. „Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост“, допълни Гюров. „Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите. Смелостта не бива да е сезонно явление“, заключи Андрей Гюров.

„Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радваме се и приветстваме направеното по отношение на свалянето на охраната на Борисов, което е закъсняло действие от страна на управляващите през последните години“, коментира депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в кулоарите на парламента.

"Що се отнася до Пеевски, фактологията е, че преди доста месеци той сам е поискал свалянето на охраната му и по-скоро е имал питане защо още седи тази охрана. Така че можем да приемем, че той сам е оттеглил искането си да бъде охраняван", каза Ганев. Той определи това като „добро действие“. По отношение на свалянето на охраната на Борисов - поздравяваме правителството, каза още Ганев.