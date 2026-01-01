Политическите пристрастия в тази институция свършват там, където започва интересът на хората. Това каза при официалното си встъпване в длъжност новият областен управител на Хасково Тодор Иванов. Той прие символичния ключ на държавната администрация от досегашния областен управител Гинка Райчева, съобщи кореспондентът на БТА Николай Грудев.

Като областен управител не обещавам чудеса, но обещавам висок темп на работа, честност и уважение към институцията, посочи Иванов. Влизайки тук, съм пределно наясно, че областният управител не администратор. Той е координатор, балансьор и мост между местната власт и държавата. Длъжността изисква не само административен опит, а и сърце за проблемите на хората и региона, поясни Иванов.

Чест за мен бе, че бях част от управляващия екип на точно това служебно правителство, отбеляза при напускането на поста досегашният областен управител Гинка Райчева. Дългогодишният ми опит като учител ме е научил, че истинското лидерство започва с личния пример, последователност и уважение към хората, добави тя.

На журналистически въпрос Иванов отговори, че информация за неговите заместници ще има при тяхното официално назначаване.

Новият областен управител, който бе назначен с решение на кабинета вчера, според официалната информация на "Прогресивна България" е роден в Хасково, завършва Езикова гимназия в Димитровград и право в Бургаския свободен университет. От 2015 година е младши адвокат в Адвокатска колегия - Хасково. В периода от 2020 до 2025 година последователно е старши и главен юрисконсулт на общинската администрация в Димитровград и след това до днес - отново на свободна адвокатска практика.