Окръжен съд – Кюстендил потвърди мярката „задържане под стража“ на мъж, обвинен за притежание на наркотици.

Срещу мъжа е повдигнато обвинение от Районна прокуратура - Кюстендил за това, че на 7 май т.г. е държал високорискови наркотични вещества в къща в Кюстендил и у себе си. По данни на разследването той се е опитал да укрие част от наркотиците под дърво.

Според прокуратурата става дума за амфетамин с тегло 29 грама, канабис с тегло 20 грама и ХТС.

Съдът е приел, че събраните до момента доказателства сочат обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението. Магистратите са отчели и опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление.

При задържането си обвиняемият е направил опит да избяга, след като забелязал служители на Криминална полиция пред дома си. Впоследствие обаче се върнал.

Престъплението е извършено само няколко месеца след излизането на обвиняемия от затвора.

Определението на съда е окончателно.