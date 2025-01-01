Районен съд - Девин наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на мъж от Пловдив, арестуван с 19 дози фентанил, каза за Илиян Росенова – председател на съда, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Тя посочи, че мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за тежко умишлено престъпление за това, че без надлежно разрешително, съгласно Закона на наркотичните вещества и прекурсорите, е държал в джоб на връхната си дреха наркотично вещество фентанил с тегло 4,46 гр.

Съдът уважи искането на прокуратурата, като приема, че от събраните на този етап по досъдебното производство доказателства, може да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Налице е опасност да се укрие, тъй като има множество минали осъждания, както и реално изтърпяно наказание „лишаване от свобода“ за повече от една година. Според съда има реална опасност да се укрие или извърши престъпление.

Обвиняемият има 16 присъди, сред които повечето за кражби, както една за грабеж и обсебване на чужда движима вещ.

Пред съда задържаният поиска по-лека мярка, тъй като работи, има постоянна адресна регистрация, няма да се укрие и ще съдейства на разследването.

Решението за налагане на мярката „задържане под стража“ не е окончателно и подлежи на обжалване.