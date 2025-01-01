Военнослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха днес, 27 декември, във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе за почитане на паметта на 13-те български военнослужещи, загинали в операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003 – 2008 г.

Министерство на отбраната

В Карлово във възпоменателната церемония пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм участваха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В знак на преклонение пред паметта на загиналите те отдадоха воински почести и поднесоха венци и цветя.

В Русе военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) почетоха паметта на офицерски кандидат Антон Петров, загинал преди 22 години при нападението над база „Индия“ в Кербала. Пред гроба му положиха венци и цветя и се поклониха заместник-командирът на СКСО полковник Иван Райков, роднини, приятели и бойни другари на загиналия.

На 28 декември в Крумовград командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и военнослужещи от специалните сили ще участват във възпоменателната церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ на 27 декември 2003 г.

На 29 декември в град Плевен военнослужещи от 5-то бригадно командване ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на командването в памет на военнослужещите от 5-та Шипченска механизирана бригада, загинали в Ирак - офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров. В тяхна памет ще бъде отслужена панихида.