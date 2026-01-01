Съдбата на пловдивската автогара "Север" отново се очаква да предизвика бурни дебати в местния парламент.

В края на април Общинският съвет се съобрази с това, че собствениците имат други инвестиционни намерения и закриват автогарата и гласуват 27 междуградски автобуса да бъдат пренасочени към другите две автогари в Пловдив - "Родопи" и "Юг", които също са частна собственост.

Последваха заплахи, че ще се пристъпи към затварянето и на автогара "Юг", както и протест на недоволни граждани, които се обявиха срещу реорганизацията на автобусния трафик.

Автогара Север временно запазва дейността си в Пловдив

В опит да тушира създалата се криза кметът Костадин Димитров свика спешна среща с участието на собствениците на автогара "Север", които се съгласиха в следващите поне два месеца тя да не бъде затваряна, за да може администрацията да намери работещо решение. Поискаха обаче да им се плати.

Днес общинските съветници се събират на извънредна сесия, защото кметът предложи да бъдат отпуснати 25 хил. евро без ДДС като компенсации. Категорично "против" се обявиха съветниците от групата на ПП-ДБ, а междувременно в рания следобед вчера самите собственици се отказаха от компенсациите.

Проблемът с автогарите в Пловдив е създаден преди много години, каза кметът Костадин Димитров, като подчерта, че тепърва предстои да се обсъждат варианти за решаването му.

Разговорите с държавата за предоставянето на нов терен за автогара в северната част на града се очаква да се ускорят, защото това е единственият начин автобусите, които до момента са спирали там, да не натоварват и без това тежкия пловдивски трафик.

На днешната извънредна сесия на местния парламент ще бъде подложено на гласуване другото предложение на кмета Костадин Димитров - да се върне старото положение и автобусите до и от София и Асеновград да спират на автогара "Юг", а не пред Централна гара, както беше решено на предишното заседание.