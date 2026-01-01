Специалистите напомнят, че високото кръвно налягане често протича без симптоми и именно затова е известно като „тихия убиец“. Нелекувано, то може да доведе до инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност, бъбречни увреждания и други сериозни усложнения. Това съобщиха от Военномедицинска академия (ВМА), чиито специалисти извършиха безплатни кардиологични консултации на 13 май по повод Световния ден за борба с хипертонията. Десетки граждани посетиха консултациите, като прегледите бяха част от национална здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя” на Българската лига по хипертония. В рамките на инициативата доброволци от Български червен кръст извършваха здравни анкети с всеки от желаещите да измерят кръвното си налягане, като събираха информация за начина на живот, рисковите фактори и общото здравословно състояние на участниците.

Лекарите съветват кръвното налягане да се измерва редовно, дори при липса на оплаквания, посочиха също от ВМА. Поддържането на нормални стойности зависи не само от медикаментозното лечение, но и от начина на живот. Сред мерките са ограничаване на солта и алкохола, повече физическа активност, отказ от тютюнопушене, контрол на стреса и поддържане на здравословно тегло, отбелязаха още от болницата.

България остава сред най-засегнатите държави в Европа по отношение на артериалната хипертония, подчертаха от лечебното заведение. И обърнаха внимание, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност у нас – с нива почти два пъти по-високи от средните за Европейския съюз.

Сериозен остава проблемът с контрола на високото кръвно налягане, предупредиха още от ВМА. Според данните сред хората, които знаят, че страдат от хипертония, мнозинството (85,6%) се лекуват , но ефективен контрол е постигнат при по-малко от половината от тях (44.1%). Над половината от скринираните (51,1%) са с нелекувана или неадекватно контролирана хипертония, сочат още анализите.

В края на април от ВМА съобщиха, че се разширяват високотехнологичните възможности при лечението на пациенти с т. нар. резистентна артериална хипертония.