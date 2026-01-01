Русия атакува масирано украинската столица Киев с дронове и ракети в ранните часове на днешния ден. Най-малко четири души са ранени, предаде Асошиейтед прес.

Съобщава се за разрушения в шест киевски района, заяви ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко. Той предупреди, че Русия атакува столицата с балистични ракети и дронове. Пострадали са жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

В Дарницки район рухна частично многоетажен блок, като сградата на практика е разполовена на две. Има затрупани хора под развалините. Най-малко десет души са извадени изпод тях, съобщиха украинските спасителни служби.

На местопроизшествието работят спасители, които издирват оцелели от атаката сред тлеещите отломки.

В Днепърски район дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Пострадала е и още едно здание в същия район.

Взривове отекваха в цялата столица в ранното утро на днешния ден.

Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити шест души, както съобщи президентът Володимир Зеленски.

При атаката бяха изстреляни най-малко 800 дрона, каза той. По думите му нападението е продължило часове на ред и целяло да причини възможно най-голяма "болка и страдание".