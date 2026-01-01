На 14 май отбелязваме Световния ден на астрономията. Отбелязва се от 1973 г. по инициатива на Дъг Бергер, президент на Астрономическата асоциация на Северна Калифорния, когато Луната е най-близо до фазата първа четвърт.

От 2007 г. международният ден на астрономията се отбелязва два пъти годишно, като вторият ден се отбелязва в периода от средата на м. септември до средата на м. октомври.

На този ден астрономически организации, музеи, планетариуми и обсерватории организират различни мероприятия за популяризиране на астрономията.