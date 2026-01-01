Над 1 кг чист фентанил е иззет при акция на СДВР в София, съобщиха от полицията. В хода на операцията на 11 май са задържани 12 души и иззети и значителни количества други високорискови наркотици и парични средства.

След получена информация за разпространение на фентанил, служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

В района на ж.к. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“, служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотици четирима души 40, 42, 46 и 50 години, известни на органите на реда. Намерени и иззети са 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

В ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ задържали водач на лек автомобил. При извършеното претърсване в колата са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По случаите са образувани разследвания, като работата продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На трима от задържаните е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.