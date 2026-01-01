Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж за държане на фентанил.

На 9 май 2026 г. около 00,45 часа на бул. „Възкресение“ в София в левия крачол на панталона си, обвиняемият А.Б. е държал без надлежно разрешително 19 полиетиленови пликчета фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. С постановление на дежурен прокурор А.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, на 11 май, наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.