Граждани протестираха с искане за оставка на Комисията за финансов надзор (КФН) пред сградата на Министерския съвет, където се проведе първото редовно заседание на новоизбраното правителство с премиер Румен Радев.

Повод за протеста, съгласуван със Столичната община, е забраната наложена на 2 април от КФН на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях. От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.

Това е втори протест, свързан с казуса, след като на 30 април в София се състоя общ протест на браншови организации от транспортния сектор, клиенти и служители на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД се проведе в София.

Протестиращите носеха плакати с лозунги: "КФН - произвол и заграбване", "Клиентите плащат целта на вашия произвол", "Долу ръцете от "ДаллБогг Живот и Здраве". Съпроводени от полиция, гражданите се отправиха по бул. "Дондуков" и стигнаха до централата на КФН на ул. "Будапеща" 16, където поискаха оставката на специализирания държавен орган.