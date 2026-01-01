ДБ внася изменения в наказателно процесуалния кодекс, които предвиждат въвеждане на бърз, ефективен съдебен контрол на 72-часовото прокурорско задържане.

„В България неведнъж сме ставали свидетели на репресия от страна на прокуратурата и едновременно с това страната ни търпи редица осъдителни решения в хода на десетилетия по този въпрос, свързан с човешките права“, коментира в кулоарите народният избраник от "Демократична България" Йордан Иванов.

Предлагаме да се въведе съдебен контрол, добави той. Депутатът от ДБ Атанас Славов допълни, че в следващите няколко седмици ще бъдат внесени още законопроекти за промени, „с които прокуратурата да носи повече отговорност“.