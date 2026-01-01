Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Постановлението отразява промените в структурата на Министерския съвет по силата на решения на Народното събрание от 8 май 2026 г. за избиране на министър-председател на Република България, за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет на Република България.

Определят се също така ресори на заместник министър-председателите, които не управляват министерства: заместник министър-председател, който да отговаря за стратегическото развитие и координацията на политики, и заместник министър-председател, който да отговаря за управлението на европейските средства.