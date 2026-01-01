Полицията задържа 44-годишен мъж за нанесени телесни повреди след скандал в района на гробищния парк в Кърджали, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Конфликтът възникнал около 14:00 часа на 12 май между трима мъже. Той ескалирал и 44-годишният нанесъл удари. На пострадалите е била оказана медицинска помощ и при назначените изследвания били установени фрактури на ръцете.

За БТА от пресцентъра коментираха, че в по първоначални данни причина за спречкването са били неуредени финансови отношения между задържания и пострадалите, в качеството им на работници.

По случая в Районното управление на МВР в Кърджали е образувано разследване за нанесени средни телесни повреди. Сектор „Криминална полиция“ и полицай продължават работата по образуваното разследване.