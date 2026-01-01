Една от звездите на Мемфис Гризлис в НБА - Брандън Кларк, почина на 29-годишна възраст, обявиха от тима. На този етап не се съобщава причината за смъртта.

„Дълбоко сме шокирани от трагичната кончина на Брандън Кларк. Той беше толкова обичан от всички нас и от всеки, чиито животи е докоснал. Той беше най-нежната душа и винаги пръв помагаше на приятелите и семейството си. Сърцата ни са разбити, когато си мислим за майка му, Уитни, цялото му семейство, приятели и съотборници. Всички обичаха БК, защото той беше най-подкрепящият приятел, когото можем да си представим. Думите не могат да опишат колко много ще ни липсва“, се казва в изявление на агенцията на играча - Priority Sports.

Кларк игра цялата си кариера в НБА за Мемфис Гризлис. Поради серия от контузии нападателят изигра само два мача от редовния сезон през сезон 2025-26 на НБА. През април той беше арестуван в Арканзас по обвинения за превишена скорост и притежание на забранено вещество.