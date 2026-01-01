Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни пред журналисти за свалената охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски. "Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила години, приключва от днес", обясни той.

Свалиха охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Демерджиев обяви още, че на територията на цялата страна започва специализирана полицейска операция.

Ще се работи по линия на икономическа полиция, криминална полиция и линия контрол на пътната безопасност. "Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата", каза той.

"Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение, до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпредседентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата", обясни вътрешният министър.

"Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там", каза още той.

По думите му тази специализирана полицейска операция е насочена много повече към търговските обекти и донякъде косвено може да повлияе и на борбата с повишаването на цените в тези обекти.

Вътрешният министър допълни, че 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията. По отношение на наркотиците и вейпове, той коментира, че около 13 литра течност за вейпове е задържана тази сутрин до момента. "Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те", каза той.